В Україні понад 500 населених пунктів - без світла через негоду

Через ускладнення погодних умов (пориви вітру) станом на ранок вівторка в Україні залишаються без електропостачання 504 населені пункти у 12 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "Станом на 7 год. 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме: Миколаївська – 147, Одеська – 124, Дніпропетровська – 69, Херсонська – 52, Запорізька – 41, Донецька – 25, Полтавська – 11, Вінницька – 11, Сумська – 8, Кіровоградська – 8, Черкаська – 5 та Луганська – 3", - йдеться у повідомленні. Читайте також: На Одещині внаслідок падіння дерев пошкоджені понад 100 автівок — ОДА До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.