В Україні понад 500 населених пунктів - без світла через негоду
Укрінформ
Через ускладнення погодних умов (пориви вітру) станом на ранок вівторка в Україні залишаються без електропостачання 504 населені пункти у 12 областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 7 год. 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях, а саме: Миколаївська – 147, Одеська – 124, Дніпропетровська – 69, Херсонська – 52, Запорізька – 41, Донецька – 25, Полтавська – 11, Вінницька – 11, Сумська – 8, Кіровоградська – 8, Черкаська – 5 та Луганська – 3", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.