На Одещині внаслідок падіння дерев пошкоджені понад 100 автівок — ОДА

На Одещині внаслідок падіння дерев пошкоджені понад 100 автівок — ОДА

Укрінформ
Одеська облдержадміністрація координує роботу служб з ліквідації наслідків негоди, що спричинила знеструмлення близько двохсот населених пунктів, пошкодження 112 автомобілів унаслідок падіння дерев.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

"Найбільше від негоди постраждали Білгород-Дністровський, Березівський та Роздільнянський райони. Залучено (до ліквідації наслідків негоди - ред.) 96 робітників та 57 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок обвалів від сильного вітру "161 дерева зазнали пошкоджень 112 автомобілів".

Також Одеська облдержадміністрація висловила співчуття родичам загиблої від падіння дерева на Ніжинській, 37 в Одесі.

За даними заступника начальника ГУ ДСНС в області Олександра Крицького, поривами сильного вітру на території Одещини пошкоджені лінії електропередач, що призвело до знеструмлення 224 населених пунктів. Аварійні бригади "Одесаобленерго" та інших служб ліквідують аварії.

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