На Одещині внаслідок падіння дерев пошкоджені понад 100 автівок — ОДА
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА на своїй сторінці у Facebook.
"Найбільше від негоди постраждали Білгород-Дністровський, Березівський та Роздільнянський райони. Залучено (до ліквідації наслідків негоди - ред.) 96 робітників та 57 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обвалів від сильного вітру "161 дерева зазнали пошкоджень 112 автомобілів".
Також Одеська облдержадміністрація висловила співчуття родичам загиблої від падіння дерева на Ніжинській, 37 в Одесі.
За даними заступника начальника ГУ ДСНС в області Олександра Крицького, поривами сильного вітру на території Одещини пошкоджені лінії електропередач, що призвело до знеструмлення 224 населених пунктів. Аварійні бригади "Одесаобленерго" та інших служб ліквідують аварії.