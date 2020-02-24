Сніг з дощем і "весняні" +15°: якими будуть останні дні лютого

В Україні у вівторок мокрий сніг очікується уночі у східних та західних областях, а вдень дощ пройде у західних, Житомирській і Вінницькій областях, пориви вітру до 20 м/с, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 3-8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у східній частині та на крайньому заході країни мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень у західних, Житомирській і Вінницькій областях невеликі опади переважно у вигляді дощу; на решті території без істотних опадів. Уночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 3-8° тепла, на Одещині, Прикарпатті та Закарпатті до 12°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 25 лютого без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 5° тепла, на Київщині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 3-8° тепла.

Згідно з прогнозом, 26 лютого у західних та північних областях дощі, на решті території без опадів. 27 лютого вночі у західних та північних областях, вдень в Україні невеликий, місцями помірний дощ (вночі з мокрим снігом). Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у східній частині 26 лютого від 3° морозу до 2° тепла; вдень 26 лютого 6-11° тепла, у південних областях до 15°, 27 лютого 8-13°, у західних та північних областях 3-8° тепла.

На Київщині 26 лютого помірний, 27 лютого невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 26 лютого 6-11°, 27 лютого 3-8° тепла.

Синоптики прогнозують у більшості західних та північних областей 28 лютого невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, 29 лютого без істотних опадів; на решті території часом дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, 28 лютого на півдні та сході країни 0-6° тепла; вдень 2-8° тепла, на півдні, 29 лютого і на Закарпатті й Прикарпатті 5-11° тепла.

На Київщині вночі 28 лютого невеликий мокрий сніг, в решту часу без істотних опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла.