В Україну йде потепління - у середу прогнозують до +14°

У середу, 26 лютого, в Україні очікується відчутне потепління - до +6+14 градусів.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Сьогодні дуже нервовий циклон Yulia жене штормовим вітром дощ та сніг в Україні, а завтра, 25 лютого, черговий циклон із заходу Європи пришле до нас атмосферний фронт.

Проте ці синоптичні ситуації відрізнятимуться симптоматикою", - зазначила вона.

За словами синоптика, завтрашній циклон Zehra, центр якого опиниться над Данією, своїм атмосферним фронтом зумовить опади лише в західній частині України, максимум, дотягне до Вінниччини, Житомирщини, західних районів Київщини. А в більшості областей України протягом дня переважатиме вже суха погода.

"Проте найближчої ночі циклон Yulia ще зачепиться пальчиком за наші східні області, тому там вночі очікується мокрий сніг та штормовий вітер", - додала синоптик.

За її даними, найближчої ночі в Україні сильний вітер "ще побушує", проте завтра вдень стихатиме, хіба що в денні години на сході та заході місцями досягатиме поривів 15-20 м/с.

Температура повітря у вівторок становитиме +3+9 градусів.

"У Києві 25-го лютого суттєві опади малоймовірні, вітер сьогодні вдень та найближчої ночі ще втримається сильним, завтра послабне до поривчастого. Температура повітря вночі 0+2 градуси, вдень близько +5 градусів", - зазначила також Діденко.

У середу, за її словами, в Україні очікується відчутне потепління, до +6+14 градусів.

"А поки що тримаємося міцно за себе і один за одного, в Україні - сильний штормовий вітер", - підсумувала синоптик.