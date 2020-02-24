У Карпатах - хуртовина, снігу намело півтора метра

У високогір'ї Карпат йде сніг, через хуртовину видимість обмежена до 30 м.

Як розповів кореспонденту Укрінформу начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович, середня висота снігового покрову в горах сягає 1 м 54 см.

«Цей показник утворився з наростанням. Тобто сніг був, трохи розтанув, а тоді кілька днів знову сніжило», - пояснив він.

За його словами, вночі в Карпатах вітер сягав 34 м/с, в Івано-Франківську - 26м/с. Метеорологи називають ці явища надзвичайними.

Фригович додав, що циклон, який спричинив нинішню погоду, відійде, але через кілька днів варто очікувати його другу хвилю. «В Карпатах знову сніжитиме, в низинних районах буде дощ і сильний вітер», - зазначив Фригович.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську сильний вітер вночі повалив дерева, пошкодив білборди і дахи.