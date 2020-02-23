На Миколаївщині зіткнулися маршрутка і вантажівка, десятеро постраждалих

На автодорозі «Одеса - Мелітополь - Новоазовськ» у Миколаївській області внаслідок зіткнення маршрутки з вантажівкою травмувалися 10 людей.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

«Поліція проводить розслідування обставин автопригоди у Миколаївському районі, внаслідок якої травмувались 10 осіб. 22 лютого, близько 18:30 на 115 км автодороги «Одеса - Мелітополь - Новоазовськ» у Миколаївському районі відбулось зіткнення вантажного автомобіля DAF з цистерною з маршрутним мікроавтобусом, сполученням «Маловарварівка - Центральний ринок», що рухались у зустрічному напрямку», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок автопригоди вісім пасажирів та водій автобуса, а також водій вантажівки з тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні Миколаєва.

Всього в рейсовому автобусі перебували 12 пасажирів та водій.

Попередньо слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Встановлюються обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: mk.npu.gov.ua