В Запоріжжі вбили кримінального авторитета — ЗМІ

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вбитий є кримінальним авторитетом азербайджанського походження на прізвисько "Сарван".

У відділі комунікації ГУНП в Запорізькій області кореспонденту Укрінформу інформацію підтвердили.

"22 лютого о 18:46 надійшло повідомлення про те, що в автомобілі швидкої допомоги помер чоловік 1968 року народження від ножового поранення грудної клітини. Наразі тривають першочергові слідчо-оперативні заходи зі встановлення всіх обставин та причетних до скоєння кримінального правопорушення", - прокоментувала пресофіцер Катерина Людвик.

Як пише місцевий інформаційно-аналітичний портал "Акцент", вбитий причетний до наркобізнесу в Запоріжжі. Також він організовував злочинне угруповання і тісно спілкувався з "Григорою" - не менш відомим в Запоріжжі кримінальним авторитетом. Мав "Сарван" зв'язки зі злодіями в законі й на своїй батьківщині — в Азербайджані.