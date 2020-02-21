Запорізькі мости через Дніпро добудовуватиме турецька компанія

Запорізькі мости через Дніпро добудовуватиме турецька компанія

Укрінформ
Тендер на добудову мостових переходів через р. Дніпро у Запоріжжі виграла турецька компанія «Онур».

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Prozorro.

В міжнародних торгах взяли участь сім учасників з Туреччини, Китаю та України.

На стадії подання пропозиції рішенням АМКУ було відхилено п'ять учасників, а також внесені зміни до тендерної документації.

На аукціон компанія «Онур» вийшла з пропозицією 11 млрд 918 млн гривень, а її конкурент — також турецька компанія GOCAY INSAAT TAAHHUT VE TICARET ANONIM SIRKETI — 11 млрд 950 млн гривень. Тож, переможцем торгів стала «Онур» (компанія запропонувала ціну на 422 млн 694, 53 тисячі гривень нижчу від початкової).

В Службі автомобільних доріг у Запорізькій області зазначають, що оскаржити результати можна впродовж 14 діб. Якщо цього зроблено не буде, то з переможцем укладуть договір на виконання робіт.

Міжнародні торги були оголошені в ніч з 26 на 27 листопада 2019 року. Замовником робіт виступила Служба автомобільних доріг у Запорізькій області. Вартість лоту — 12 млрд 340 млн 694 тисячі 530 гривень. Проведення аукціону спочатку було заплановано на 31 січня 2020 року. Однак, через скарги одного з учасників, його перенесли на лютий.

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Як повідомлялося, під час візиту до Запоріжжя Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що запорізькі мости можна добудувати за 2-3 роки.

Будівництво мостового переходу, який має з'єднати лівий і правий береги Дніпра через острів Хортицю, розпочато в серпні 2004 року. Тоді планувалося, що мости буде споруджено за п'ять років. Вартість будівництва оцінювалася в 5 млрд гривень. Загальна довжина автомагістралі, згідно з проєктом, має становити 9,1 км.

Станом на 2017 рік було побудовано трохи більш як 200 метрів мосту через старе русло Дніпра. На будівництво мостів витратили понад 2,8 млрд грн.

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