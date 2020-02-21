На кінець тижня прогнозують від -8° до +12°, місцями сніг із хуртовинами

В Україні у п'ятницю опади ймовірні лише у західних та південно-східних областях, уночі та вранці туман, температура вдень 2-7° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гірдрометцентрі.

"Без істотних опадів, лише у західних та південно-східних областях вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 2-7° тепла. У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий сніг; температура протягом доби 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 21 лютого без істотних опадів. Вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вдень 4-6° тепла, на Київщині вдень 2-7° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 22 лютого опади не очікуються, лише вночі у східній частині місцями невеликий мокрий сніг; 23 лютого вночі у західних та північних областях, вдень в Україні часом опади переважно у вигляді дощу. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с, вдень 22 лютого у західних областях, впродовж 23 лютого в Україні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, 23 лютого у західних та північних областях 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, 23 лютого на Прикарпатті та Одещині до 12°. У Карпатах 22 лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; 23 лютого часом сніг, вдень місцями значний, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини; температура вночі та вдень 1-6° морозу.

На Київщині 22 лютого без опадів, 23 лютого часом опади переважно у вигляді дощу. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с, вдень 23 лютого місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 22 лютого від 2° тепла до 3° морозу, 23 лютого 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла.

Синоптики прогнозують 24 лютого дощ з мокрим снігом; 25 лютого без опадів, лише на сході країни та Приазов|'ї вночі місцями мокрий сніг. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 2-8° тепла, на Одещині та 25 лютого і на Прикарпатті до 11°. У Карпатах 24 лютого вночі значний, вдень помірний сніг, 25 лютого без опадів; вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У столичному регіоні 24 лютого дощ з мокрим снігом; 25 лютого без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла.