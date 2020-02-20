Селищна рада Нових Санжар звернулась до Зеленського, бо не може прийняти евакуйованих

Депутати Новосанжарської селищної ради прийняли звернення до Президента України, міністрів охорони здоров'я і внутрішніх справ та свого народного депутата про неможливість прийняти у медичному центрі Нацгвардії на карантин евакуйованих з Китаю.

Документ оприлюднено на сайті селищної ради.

"Враховуючи думку громади селища, ми, депутати Новосанжарської селищної ради, з метою недопущення проникнення та поширення інфекції коронавірусу COVID-19 на території селища Нові Санжари, з огляду на відсутність спеціалізованого закладу охорони здоров’я, призначеного для тимчасової ізоляції потенційно інфікованих осіб (карантину), категорично проти розміщення евакуйованих громадян України та іноземців з міста Ухань (провінція Хубей, Китай) в непристосованому закладі Медичний центр «Нові Санжари» Національної гвардії України", - йдеться у зверненні.

Мотивують свою заяву тим, що місцева лікарня не забезпечена необхідним обладнаннями та препаратами і не готова для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус. Також наголошують, що медичний центр, де планують розмістити евакуйованих, знаходиться в житловому масиві селища, у якому немає жодної умови для перебування карантинного типу. За твердженням авторів звернення, у закладі нема ні ізоляторів, ні боксів, ні належної вентиляційної системи. А каналізаційна система під’єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка.

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Звернення прийнято рішенням позачергової тридцятої сесії Новосанжарської селищної ради сьомого скликання від 20 лютого 2020 року № 1.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав повинні бути поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

У Нові Санджари прибули очільник МВС Арсен Аваков та голова Національної поліції Ігор Клименко.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.