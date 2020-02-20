Сумська міськрада просить державу профінансувати закупівлю інсуліну

Сумська міськрада просить державу виконати зобов’язання щодо забезпечення хворих на діабет препаратами інсуліну.

Про це йдеться у зверненні до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо додаткового виділення коштів медичної субвенції для забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, прийнятому 19 лютого на позачергової сесії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«При формуванні Державного бюджету України на 2020 рік кошти на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну були передбачені лише на I квартал 2020 року. Так, за рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на I квартал 2020 року Сумам передбачено 1 млн 490 тис. грн., що складає 42,4 % від загальної потреби, яка складає 3 млн 510 тис грн. Тому було прийнято рішення про виділення з міського бюджету додаткових коштів в сумі 600 000 грн., оскільки препарати інсуліну є життєво необхідними для хворих даної категорії, а придбання їх за власні кошти є непосильним для переважної їх більшості, при цьому постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №239 "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну" передбачено безкоштовне забезпечення препаратами", - йдеться у документі.

Депутати підкреслили, що відсутність відповідного фінансування ставить під загрозу не лише стан здоров’я цих пацієнтів, а й їх життя. Крім того, неадекватна компенсація рівня цукру крові може призвести до ускладнення цукрового діабету у вигляді діабетичної нефропатії та спричинити як суттєве погіршення стану хворого, так і додаткове навантаження на бюджет на забезпечення процедур гемодіалізу.

«Зважаючи на вищевикладене та з метою недопущення погіршення стану здоров’я даної категорії населення, посилення соціальної напруги в місті Суми просимо вирішити питання додаткового виділення з Державного бюджету України коштів медичної субвенції для забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет в повному обсязі», - наголошується у зверненні.

Депутати наголосили, що ситуація з недофінансуванням закупівель інсуліну виникає не вперше. Так, у 2018 році з міського бюджету з цією метою додаткового було виділено 1млн 332,5 тис грн., у 2019 році – 5 млн 405 тис грн., у I кварталі 2020 року – 600 тис.грн.