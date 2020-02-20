Отруєння на Тернопільщині: у лікарні залишається 25 учнів коледжу

У Збаражі Тернопільської області на лікуванні у зв'язку з харчовим отруєнням перебуває 25 учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою.

Про це повідомляє ДСНС.

“19 лютого до інфекційного відділення Збаразької ЦРЛ з попереднім діагнозом "харчове отруєння" госпіталізовано ще 13 учнів (2003 та 2005 р.н.), які вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою. Станом на 7 год. 20 лютого всього на лікуванні перебуває 25 осіб", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що перебіг захворювання у дітей - середнього та легкого ступенів тяжкості.

В осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, з підозрою на харчове отруєння в ніч з 18 на 19 лютого до лікарні доправили перших студентів одного із коледжів Збаразького району.

Усі діти скаржилися на загальну слабкість та діарею. У частини неповнолітніх перші симптоми почали проявлятися ще вдень 18 лютогоу, у решти - під вечір.

За інформацією поліції, загалом було госпіталізовано 27 осіб.

Держпродспоживслужба розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху харчової токсикоінфекції. Перевірка навчального закладу триває.