Четвер в Україні буде з дощем і снігом, вдень прогріє до +11°

В Україні у четвер, 20 лютого, очікуються дощі та мокрий сніг, вдень від 3 до 11° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"20 лютого у західних, Житомирській, Вінницькій областях, вночі також в Криму та Приазов'ї місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів. У центральних, південних та східних областях вночі та вранці подекуди туман. На сході країни та у Карпатському регіоні вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Одещині та Миколаївщині місцями до 11°. В Карпатах невеликий сніг; температура протягом доби 0-5° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві 20 лютого без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°. У столичній області також опадів не буде Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вдень 21 лютого і вночі 22 лютого на південному-сході України та в західних областях невеликий мокрий сніг з дощем; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, на півдні та сході країни - північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. У Карпатах сніг, лише вдень 22 лютого без істотних опадів; температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві і столичному регіоні 21-22 лютого без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

23-24 лютого в Україні дощ, місцями з мокрим снігом, лише на півдні та сході вночі 23 лютого без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу; вдень 3-9° тепла, на Прикарпатті та Одещині до 11°; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві і Київській області 23-24 лютого дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.