До +12° і сонце: "весну" прогнозують майже по всій Україні

В Україні у середу ймовірний туман, на Сході та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця, невеликий дощ очікується у Криму та південно-східних областях, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У Криму та південно-східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Уночі та вранці у південних, східних та центральних областях місцями туман. У східній частині та в Карпатах вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на півдні країни до 12°. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області у середу без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°, на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Згідно з прогнозом, 20-21 лютого в Україні опади не очікуються, лише в західних областях, Криму та Приазов'ї місцями невеликий мокрий сніг з дощем. Уночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. У Карпатах невеликий сніг, лише вночі 21 лютого без опадів; температура вночі та вдень 1-6° морозу.

У столичному регіоні 20-21 лютого без опадів. Уночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

Синоптики прогнозують 22 лютого вночі місцями (на сході та в західних областях повсюди) невеликі опади, переважно мокрий сніг, вдень в Україні без опадів; 23 лютого вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні невеликі опади переважно у вигляді дощу.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 3-9° тепла, 23 лютого на Прикарпатті та Одещині до 11° тепла; у Карпатах вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі 22 лютого 2-7° морозу).

У столичному регіоні 22 лютого вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; 23 лютого невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 3-8° тепла.