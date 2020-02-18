Тиждень угорської кухні на Закарпатті: встигніть забронювати столик!

Цього року угорці навіть видали гастрономічний путівник Закарпаттям українською мовою

Допоки українці дискутують, що правильно їсти в останні дні перед Великим постом — млинці чи вареники, закарпатці бронюють столики в угорських ресторанах.

У четвер, 20 лютого, на Закарпатті стартує Тиждень угорських страв. Акція традиційна, її проводять у регіоні уже вісім років поспіль. Аби щонайбільше людей у ці дні відвідали заклади, де готують страви угорської кухні (а це відомі мадярські гуляші, ситні м'ясні страви та десерти, переважно з пампушок, які тут називають “фанками”). І місцеві та туристи, що у цей час перебувають на Закарпатті, суть давно схопили: у четвер, коли діють найбільші знижки в ресторанах — 50% від звичайної вартості страв, у закладах, що долучаються до закарпатського Тижня угорської кухні, нема вільних місць. Люди ідуть туди з родинами та друзями, щоби дешево та смачно поїсти.

ДО АКЦІЇ ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДВА ДЕСЯТКИ ЗАКЛАДІВ У П'ЯТИ РАЙОНАХ ЗАКАРПАТТЯ

Цьогоріч до акції долучилися 22 ресторани у п'яти районах Закарпаття, найбільше, звісно ж, у Берегівському.

- Ідея проведення Тижня угорських страв виникла кілька років тому у представників Закарпатської угорської туристичної ради. Заснована у 2014 році, ця організація поставила собі за мету допомогти тим підприємцям Закарпаття, які займаються туризмом. Як зазначив голова Закарпатської угорської туристичної ради Андрій Мештер, цьогоріч Тиждень угорських страв на Закарпатті проводиться вже увосьме. Починається він 20 лютого — у так званий Жирний четвер (Torkos csütörtök) — це угорська традиція, пов’язана з початком Великого посту, схожа на наші М’ясниці. Згідно з нею, перед строгим постом саме в Жирний четвер угорці дозволяли собі об’їдатися досхочу м’ясними стравами. В Угорщині багато ресторанів дають 50% знижки на м’ясні страви, три наступні дні ці знижки продовжують тримати на рівні 25% відсотків від звичайної вартості. На Закарпатті ця традиція поширюється на страви угорської кухні в закладах, які її пропонують.

Андрій Мештер

- Нам важливо, – каже Мештер, – аби акція відбувалася щороку, і тішить, що з кожним роком до неї долучаються все більше рестораторів. Важливо, щоб туристи, які приїжджають на Закарпаття з усієї України, а також з-за кордону, дізнавалися про угорську кухню.

За його словами, у перші роки проведення Тижня угорських страв було важко переконати рестораторів взяти в ньому участь. Але за останні 4-5 років у заході беруть участь понад 20 рестораторів. «Тобто тепер цей захід важливий не лише для нас, а й для тих, задля кого ми його організовуємо, – говорить Андрій Мештер. – Ми своєї мети досягли: хто приїздить до нас на Закарпаття, дізнається про угорську кухню через «Тиждень угорських страв».

ТРАДИЦІЮ ЗІ ЗНИЖКАМИ ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ПОСТОМ МОГЛИ Б ПІДТРИМАТИ РЕСТОРАНИ ВСІЄЇ УКРАЇНИ

Примітно, що цього року угорці видали гастрономічний путівник Закарпаттям українською мовою. Тут презентуються усі заклади сфери послуг і туризму, які пропонують не тільки угорські страви, а й закарпатські. Туристи завдяки виданню зможуть знайти колоритні місцеві ресторани. Сама ідея видати такий путівник з’явилася у 2018-му, наприкінці того ж року він побачив світ як додаток до видання "Угорська кухня". Цьому виданню вдалося потрапити майже у всі куточки Угорщини.

Йосип Торпоі, почесний голова Закарпатської угорської туристичної ради, каже, що реалізовувати такі програми в області важливо для Закарпаття, адже гастрономія – одна з тих речей через яку сюди приїжджають туристи.

Йосип Торпоі

- Усі люблять добре поїсти, а закарпатські ресторани якраз славляться тим, що мають хорошу кухню, – каже Торпоі. – І нема такого закладу, аби у меню не було якоїсь угорської страви. Навіть той же бограч. Якщо скуштувати бограч у Будапешті та в Ужгороді – вони будуть різні. І це добре, це колорит. Так само різним буде борщ у Берегові й у Києві. Закарпатські угорці висловлюють сподівання, що незабаром таку традицію зі знижками на страви перед Великим постом переберуть і ресторани по всій Україні — оскільки відвідати ресторан із хорошою знижкою вигідно не тільки туристам, а й місцевим мешканцям, які не щодня харчуються у таких закладах.

Колектив з села Тийглаш танцює чардаш під час презентації "Тижня угорських страв - 2020"

У БЕРЕГОВІ ВСІ РЕСТОРАНИ В ЦЕЙ ДЕНЬ ПЕРЕПОВНЕНІ

Ну а поки що акцією в Жирний четвер активно користуються закарпатці. Зі слів жительки Берегова Таміли Ворошилової, у цьому містечку вже стало доброю традицією проводити вечір цього четверга у ресторанах.

- Ми з Берегова, щороку ходимо до ресторану в Жирний четвер, намагаємося обирати щоразу інші заклади і куштувати нові страви, – розказує вона. – Замовляємо те, що не готуємо вдома — це бограч (його довго варити і дорого), голасле (рибна юшка), ми вдома також ніколи її не готуємо. Дуже популярні й голубці, але ми їх постійно їмо вдома, тому не замовляємо. На десерт — фанки та млинці з різними начинками.

Відвідувати ресторан у цей день не тільки приємно, а й корисно, економія дуже відчутна.

- Особливо, якщо йдете у заклад великою сім'єю. Нас усіх п'ятеро, зараз уже діти роз'їхалися, то ходимо з чоловіком удвох, але з друзями, тобто – завжди великою компанією. І якщо зазвичай порція бограчу чи боб-гуляшу в ресторані коштує 70 гривень — то в Жирний четвер, замовляючи це, суттєво відчуваєте знижки, – каже Тамара.

Власне, у Берегові в Жирний четвер забиті усі ресторани, і в наступні три дні також. Люди приходять великими компаніями, корпоративи влаштовують. Це популярна акція.

- Останні кілька років ми резервуємо місце за кілька тижнів, – каже Таміла. – Деякі заклади навіть не надто рекламують цю послугу. Ми, до слова, часто підказуємо туристам: побачили якось, що туристи прийшли до ресторану і не знають про акцію, підказали їм, що нині стартує Тиждень угорської кухні, тому сьогодні краще замовити угорські страви, вони за знижкою – і це все-таки спеціалітет, а шашлик можна замовити всюди і в будь-який інший день. Туристи нам дуже дякували, вони зекономили купу грошей, – каже Таміла.

УКРАЇНЦІ МОЖУТЬ СКУШТУВАТИ УГОРСЬКУ КУХНЮ, НЕ ПЕРЕТИНАЮЧИ КОРДОН

Наостанок ми запитали, чим цей тиждень може бути цікавим для українців, які прибули на Закарпаття, куди саме треба їхати та що спробувати.

Федір Шандор

- Кращий борщ, аніж у Полтаві, на Закарпатті не зроблять, тому ми робимо найкраще те, що вміємо — і наразі мова про страви угорської кухні, – каже Федір Шандор, голова регіональної туристичної організації Закарпаття. – А цей період — з 20 лютого і до кінця тижня — закарпатські ресторани пропонують страви угорської кухні, а вона є менш відомою хіба що за французьку. Угорська кухня — це унікальний насичений густий смак. І перевага українських туристів – у тому, що вони не повинні їхати за ним в Угорщину, стояти 7 годин на кордоні й платити за страви в євро, аби їх скуштувати. Їх можна спробувати тут на Закарпатті набагато дешевше, але не менш якісно, – каже Федір Шандор.

Він також наголосив, що протягом Тижня страв угорської кухні на Закарпаття також їде багато угорців.

- Це угорці, які втомилися від піци, умовно кажучи. Вони їдуть сюди спробувати те, що тут законсервувалося, так звані “бабчині страви”. Відкрию вам секрет, що в Угорщині бограч-гуляш не подають у всіх ресторанах. А тут на Закарпатті його подають усюди. Плюс — для угорців закарпатська угорська кухня цікава місцевими моментами. Наприклад, квасолею — її тут додають майже всюди: це й боб-гуляш, і йокаї-левеш (наваристий суп у хлібній тарілці, названий на честь відомого письменника і політика Мора Йокаї — авт.), і колочена пасуля (фасолеве пюре). Також іще один момент — сметана. Закарпатська кухня варить на сметані, а не додає її в страви. Плюс тут є змішання елементів — угорської зі словацькою кухнями, угорської — із румунською. Голасле по-угорськи тут матиме місцевий колорит — це буде підбивана сметаною уха, або пирскані крумплі, чи цігань печєнє, ну й нарешті – шовдарь. Прошутто і хамон – це добре, але краще від шовдаря закарпатського нема нічого! Плюс — тут багато тістової кухні: страпачки, галушки бринзові, кукурудзяна бідна кухня зі шкварками та бриндзьою...

Узагальнюючи, можна сказати, що це все – місцеві смаки. “Чому у вас папрікаш такий червоний?” – питають. “Бо у нас доброньска паприка, а не сегедська”, – відповідаємо.

Тому угорці їдуть сюди саме за автентикою, яка там пропадає у зв'язку з глобалізацією. Тут збереглися законсервовані бабусині страви, і найдивніше — вони подаються у ресторанах. Ну, а українці їдуть за новими смаками. Адже закарпатський тиждень угорських страв – “это вам не Масляная”, – жартує Федір Шандор.

Тетяна Когутич, Ужгород

Фото Сергія Гудака