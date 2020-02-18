У Запоріжжі підірвали відділення банку

Уночі у Запоріжжі підірвали відділення "Укрсиббанку" на першому поверсі багатоповерхового будинку.

Gро це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вибух стався у Дніпровському районі по вулиці Бородинській. Банківське відділення знаходиться на першому поверсі багатоповерхового будинку.

За словами місцевих мешканців, близької третьої години ночі вони почули сильний вибух, у результаті якого пластиковий фасад відділення розлетівся на уламки.

Відкритий і сам банкомат, який знаходився в середині. Видно, що з п'яти касет у банкоматі лишилась одна з позначкою "21:00".

Зранку на місці події працювали правоохоронці та криміналістична лабораторія. Співробітники банку від коментарів відмовляються.

Кореспондент Укрінформу звернувся до пресслужби банку. Там сказали, що уточнюють інформацію. Поліція обіцяє надати коментар найближчим часом.