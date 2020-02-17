Підпал авто священника ПЦУ: Авакова і Рябошапку просять узяти справу під контроль

Волинський депутат ВР Ігор Гузь звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генпрокурора Руслана Рябошапки з проханням взяти на особливий контроль справу про підпал авто священника Сергія Місана, який може бути цілеспрямованим залякуванням.

Про це депутат повідомив у Facebook.

Депутат уже адресував відповідне звернення міністру внутрішніх справ та генпрокурору.

Зазначається, що отець Сергій - настоятель храму в селі Овадне, а також громади Православної церкви України у селі Сусваль. У Сусвалі місяць тому сталася конфліктна ситуація, коли священник УПЦ МП не пустив до церкви похоронну процесію, бо померлий підтримував ПЦУ. Місцеві жителі висловили свій протест і 90% віруючих заявили про рішення перейти до ПЦУ.Фото: cerkva-vv.info

«Підпал авто сам потерпілий та громадськість пов’язують з церковним конфліктом - між прихожанами ПЦУ та УПЦ МП у с. Сусваль. Адже через конфлікт священнику неодноразово погрожували, в тому числі й підпалом автомобіля", - наголосив Гузь у зверненні.

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Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти неділі, 16 лютого, у селі Овадне Володимир-Волинського району Волинської області біля будинку отця Сергія згорів його автомобіль Volkswagen T4 разом із документами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу).

У Володимир-Волинській єпархії ПЦУ поінформували, що представники Московського патріархату вже рік блокують храм у селі Сусваль, не допускаючи громаду ПЦУ, яка має всі належні документи для користування храмом.

Фото: cerkva-vv.info