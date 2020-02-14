ДБР провело обшуки у міграційній службі на Буковині

У Чернівецькій області правоохоронці викрили групу працівників міграційної служби, які організували схему отримання хабарів за виготовлення закордонних біометричних паспортів.

Про це повідомляється у прес-релізі ДБР, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Слідчі ДБР провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах, за місцями проживання та у автомобілях працівників ДМС в Чернівецькій області та Сторожинецькому районному відділі. У ході обшуків було вилучено: 150 тисяч гривень, 5 тисяч доларів США та 1,5 тисячі євро, мобільні телефони, документи щодо службової діяльності тощо.

За попередньою інформацією, службові особи міграційної служби організували механізм одержання неправомірної вигоди за виготовлення термінових та нетермінових закордонних біометричних паспортів громадян України та ID-карток", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовими особами за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.