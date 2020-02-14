На День закоханих прогнозують майже без опадів і до 10° тепла

У п'ятницю, 14 лютого, в Україні без істотних опадів, температура вдень від 1 до 10° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"14 лютого в Україні без істотних опадів, лише вдень у західних областях невеликий сніг та дощ. В Карпатах зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні країни місцями 7-10° тепла; у Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві 14 лютого без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла. У столичній області вдень теж без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

15-16 лютого в Україні хмарно з проясненнями. 15 лютого в західній та північній частинах невеликий, на півночі Лівобережжя помірний мокрий сніг та дощ. У східній частині та в Карпатському регіоні на дорогах ожеледиця. Вітер 15 лютого змінних напрямків, 3-8 м/с, 16 лютого південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східній частині до 8° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни, 16 лютого на Правобережжі 4-9° тепла.

У Києві і Київській області 15 лютого невеликий мокрий сніг та дощ; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. 16 лютого без істотних опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

17 лютого в Україні без опадів; 18 лютого у західних, вдень і в північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура у східній частині 17 лютого вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, 18 лютого вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла; на решті території країни вночі 0-6° тепла, 17 лютого у південних областях від 2° тепла до 4° морозу; вдень 5-11° тепла, 17 лютого в західних областях, 18 лютого і на Одещині 7-13°. У Карпатах 17 лютого без опадів, 18 лютого невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві та Київській області 17 лютого без опадів, вдень 18 лютого можливий невеликий дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла.