Суд виправдав ексначальника Одеського СІЗО, в якому арештант убив інспекторку

Суд Одеси виправдав ексначальника Одеського СІЗО В'ячеслава Коваля, якому прокуратура інкримінувала службове недбальство, що спричинило тяжкі наслідки - убивство та розчленування інспектора пенітенціарної установи.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в апараті райсуду.

"Дослідивши докази сторін звинувачення та захисту, суд встановив, що обвинувачений Коваль не давав дозволу на перебування небезпечного в'язня у господарському дворі установи і не знав про це. Грунтуючись на цьому, суд постановив виправдальний вирок Ковалю. Через недоведеність злочину залишено без розгляду цивільний позов прокурора в інтересах держави про стягнення з підсудного 500 тисяч гривень", - зазначили в суді.

На засіданні суду дала покази рідна сестра молодшого інспектора СІЗО Олени Порошенко, убитої рецидивістом Василем Чемеризом у 2017 році. За її словами, скарг від сестри на дії керівництва СІЗО не було. Після винесення вироку Чемеризу, якого засуджено до довічного ув'язнення, родина загиблого інспектора отримала компенсацію 1,2 мільйона гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 17 серпня 2017 року арештант СІЗО Чемериз, знаходячись у приміщенні свинарника установи, завдав три удари ножем інспектору СІЗО Порошенко, від яких вона померла. Після цього розчленував тіло і сховав у контейнері для сміття.

Прокуратура інкримінувала скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), також начальнику установи Ковалю, вважаючи, що він недобросовісно виконував службові обов'язки, порушував вимоги Закону України "Про попереднє ув'язнення". В тому числі не вжив заходів щодо припинення порушення режиму тримання ув'язненого Чемериза, який перебував у госпчастині СІЗО.