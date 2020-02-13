Славутич хочуть передати Чернігівській області, Київщина — проти
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.
"Розмови про передачу міста Славутича Чернігівській області на рівні Мінрегіону ведуться. Київська область - проти, але ідея є, і вона проробляється", - сказав Прокопенко.
За його словами, Славутич - прибуткова територія, і її адміністративне приєднання до Чернігівщини є логічним і вигідним для цього регіону.
"Все, що треба буде від нас - ми зробимо", - зазначив очільник області.
Коли саме вирішиться це питання, він не знає, але припускає, що, можливо, навіть у поточному році.
Як відомо, Славутич - наймолодше місто в Україні. Воно було збудоване після аварії на Чорнобильській АЕС після виселення Прип’яті - для проживання персоналу атомної станції. Географічно місто розташоване на території Чернігівської області, однак підпорядковане Київській.