Славутич хочуть передати Чернігівській області, Київщина — проти

У Міністерстві розвитку громад та територій України обговорюється питання передачі міста Славутича Київської області Чернігівській.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"Розмови про передачу міста Славутича Чернігівській області на рівні Мінрегіону ведуться. Київська область - проти, але ідея є, і вона проробляється", - сказав Прокопенко.

За його словами, Славутич - прибуткова територія, і її адміністративне приєднання до Чернігівщини є логічним і вигідним для цього регіону.

"Все, що треба буде від нас - ми зробимо", - зазначив очільник області.

Коли саме вирішиться це питання, він не знає, але припускає, що, можливо, навіть у поточному році.

Як відомо, Славутич - наймолодше місто в Україні. Воно було збудоване після аварії на Чорнобильській АЕС після виселення Прип’яті - для проживання персоналу атомної станції. Географічно місто розташоване на території Чернігівської області, однак підпорядковане Київській.