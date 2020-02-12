Начальника Одеського СІЗО та ще двох співробітників звільнили з посад

Трьох співробітників Одеського слідчого ізолятора, які фігурували в розслідуванні журналістів, звільнено з посад.

Про це заявив заступник міністра юстиції Віталій Василик, ідеться на сторінці Міністерства юстиції у Facebook.

“Трьох співробітників Одеського СІЗО, які фігурували в розслідуванні журналістів Слідство. Інфо, звільнили із посад. Йдеться про начальника Одеського СІЗО Володимира Шевченка, його заступника Валентина Слабінського, а також співробітника оперативного відділу Олександра Торзюка”, - повідомив Василик.

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Зазначається, що з часу виходу фільму-розслідування щодо цих посадовців почала працювати внутрішня безпека, утім, їх не вдавалося звільнити раніше, бо вони перебували на лікарняних.

За інформацією “Слідство.Інфо”, співробітник СІЗО Олександр Торзюк дозволяв в’язню, обвинуваченому в особливо тяжкому злочині, вільно пересуватися на волі, зустрічатися із невідомими поза межами ізолятора, користуватися мобільним телефоном та отримувати незаконні передачі.

Водночас заступник начальника СІЗО Валентин Слабінський є офіційно підозрюваним у вимаганні грошей від в’язнів, а начальника СІЗО Володимира Шевченка підозрюють у корупції. Зокрема, його обвинувачують у тому, що п’ять років тому, коли Шевченко був начальником Ізмаїльського СІЗО, він вимагав від ув’язненого 1 тис. доларів.