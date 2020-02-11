Сімом учасникам бунту в Одеському СІЗО оголосили підозру
Про це повідомляє пресслужба облпрокуратури.
"З’ясовано, що у травні 2019 року незадоволені умовами утримання в’язні вчинили бунт, спричинивши тілесні ушкодження співробітникам пенітенціарної установи, а також підпалили службовий автомобіль і адмінбудівлю чергової частини колонії. Ці дії засуджених призвели до блокування роботи установи й спричинили значну матеріальну шкоду державі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці встановили сім осіб, які взяли активну участь у заворушеннях. Їх дії кваліфікували за ознаками ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України.
Наразі п’ятеро підозрюваних перебувають у слідчому ізоляторі, ще двоє – у виправних колоніях за місцем відбування покарання.