Сімом учасникам бунту в Одеському СІЗО оголосили підозру

Співробітники Одеської облпрокуратури та слідчі ГУ НП в області повідомили про підозру семи особам, ймовірно, причетним до дезорганізації роботи держустанови "Південна виправна колонія № 51" та умисного знищення її майна шляхом підпалу.

Про це повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"З’ясовано, що у травні 2019 року незадоволені умовами утримання в’язні вчинили бунт, спричинивши тілесні ушкодження співробітникам пенітенціарної установи, а також підпалили службовий автомобіль і адмінбудівлю чергової частини колонії. Ці дії засуджених призвели до блокування роботи установи й спричинили значну матеріальну шкоду державі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили сім осіб, які взяли активну участь у заворушеннях. Їх дії кваліфікували за ознаками ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України.

Наразі п’ятеро підозрюваних перебувають у слідчому ізоляторі, ще двоє – у виправних колоніях за місцем відбування покарання.