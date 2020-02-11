В Івано-Франківській області сильний вітер пошкодив вісім навчальних закладів, адмінбудівлі сільрад та амбулаторії. Постраждалих немає.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

«Протягом 10.02.2020 в окремих районах області спостерігалися значні пориви західного вітру, що призвело до негативних наслідків... Травмованих людей немає. Загалом пошкоджено: 8 навчальних закладів (6 ЗОШ, 1 гімназія-інтернат, 1 НВК), 2 адмінбудівлі сільських рад, 1 дитячий садок, 1 амбулаторія», - йдеться у повідомленні.

Повалені дерева та школи без дахів - на Прикарпатті "розгулявся" вітер/Фото: mi100.info

Крім того, в селі Яблунька Богородчанського району сильний вітер повалив вежу мобільного зв’язку «Київстар».

Наразі інформація щодо пошкодження житлових будинків уточнюється.

Станом на 6 годину ранку в Івано-Франківській області знеструмлені 43 населених пункти повністю, 50 - частково; відключені ЛЕП 17 - повністю, 29 - частково.

Пошкоджено зв'язок із шістьма населеними пунктами та відключені 6 АТС.

За інформацією синоптиків, 11 лютого в Івано-Франківській області збережеться посилення західного вітру 17-22 м/с, на дорогах області та міста - ожеледиця. 1 рівень небезпечності, жовтий. В горах збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Фото: mi100.info