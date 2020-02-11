В Україні 380 населених пунктів - без світла через негоду

В Україні 380 населених пунктів - без світла через негоду

Укрінформ
Через ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) в Україні станом на ранок вівторка залишаються без електропостачання 380 населених пунктів в 11 областях. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 380 населених пунктів в 11 областях, а саме: Івано-Франківська – 93, Львівська – 75, Чернігівська – 47, Полтавська – 42, Сумська – 40, Київська – 24, Черкаська – 20, Одеська – 17, Дніпропетровська – 10, Кіровоградська – 7 та Закарпатська – 5", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Україні через негоду затримуються поїзди

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-