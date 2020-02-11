На Україну чекає “снігодощ”, а потім ожеледиця

В Україні у вівторок очікується мокрий сніг та дощ, пориви вітру до 20 м/с, температура вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, на Одещині та Миколаївщині місцями 7-10°. У Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина; температура протягом доби 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень 3-5°, на Київщині вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 12 лютого часом невеликий мокрий сніг та дощ, вночі у більшості південних та центральних областей, вдень у східній частині помірні, місцями значні опади, 13 лютого без істотних опадів, лише вночі у східних областях місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, 12 лютого в Україні, крім північної частини, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура 12 лютого вночі від 2° тепла до 3° морозу, 13 лютого 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла, на Одещині та Миколаївщині 4-9° тепла; в Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.

На Київщині 12 лютого невеликий мокрий сніг та дощ (вдень місцями), 13 лютого без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12 лютого від 2° тепла до 3° морозу, 13 лютого 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла.

В Україні у п'ятницю та суботу переважно без опадів, лише вдень 14 лютого у західних областях, вночі 15 лютого у північних та місцями у центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, на сході країни 15 лютого 3-9° морозу; вдень 1-7° тепла. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

У столичному регіоні 14- 15 лютого переважно без опадів, лише вночі 15 лютого невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.