У Запоріжжі та інших регіонах підприємці мітингували проти касових апаратів

У Запоріжжі під стінами ОДА підприємці проводять попереджувальну акцію протесту «За права і добробут народу України». У мітингу беруть участь близько 300 осіб - не тільки із Запоріжжя, а з усієї області.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У більш як 30 містах проходять акції з вимогами припинити тиск на малий бізнес і не ухвалювати такі закони, які змушують підприємців йти в тінь. «Б'ють» лише по малому бізнесу, а от проти олігархів жодного закону не ухвалено. Зараз виживають лише торговельні мережі, а ринки і маленькі магазини закриваються. Ми хочемо, щоб малий бізнес був основою економіки країни, щоб на малий бізнес робили ставку і допомагали йому розвиватися», - каже організатор акції заступник голови міської спілки підприємців «НІКА» Володимир Коляка.

Протести підприємців у Запоріжжі / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

За словами підприємців, які приїхали на акцію протесту з сіл, запровадження касових апаратів «уб'є» їхній бізнес.

«У селах люди часто дають товар у кредит, а якщо буде касовий апарат, то це буде неможливо зробити. Від цього страждатимуть і споживачі, і підприємці», - каже учасниця акції Лідія.

Підприємці принесли відро з лимонами, яке символізує кишеню олігархів. Лимони вичавили у відро, заявивши, що саме так сьогодні з підприємцями чинять представники влади.

Мітингувальники вимагають від ВР України: відправити на доопрацювання закон «Про працю», припинити дію норм законів №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та №129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», а також не голосувати за законопроекти, що передбачають часткове або повне, постійне або тимчасове звільнення від податків підприємств, до яких віднесено іноземні інвестиції; обмежити розмір премії чиновникам величиною, яка не перевищує 10% від посадового окладу.

Як повідомляють кореспонденти Укрінформу, акції приблизно з такими самими вимогами сьогодні проходять і в інших обласних центрах України.

Так, на майдані Незалежності в Рівному триває мітинг підприємців проти утисків малого бізнесу, на який зібралося більше ста учасників.

Біля Чернівецької ОДА зібрався пікет підприємців двох найбільших ринків міста - Калинівського і ринку "Добробут". Люди вимагають від місцевої влади підтримати їхнє звернення до Президента України з вимогами скасувати обов'язкові касові апарати та інші нововведення, які, на їхню думку, знищують малий і середній бізнес.

Під стінами Чернівецької ОДА триває пікет підприємців Калинівського ринку та ринку "Добробут" / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Протести підприємців проходять сьогодні також у Полтаві, Хмельницькому, Черкасах і Дніпрі.

Протести підприємців у Дніпропетровській області / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Документ запроваджує обов'язкове використання РРО (як класичного, так і програмного) для платників єдиного податку II-IV груп (без обмеження обсягу доходу за календарний рік).

Законом з 1 жовтня 2020 року запроваджується система штрафів за невикористання РРО або невидачу чека - 100% від суми за перше порушення і 150% - за кожне наступне.

Пізніше в Державній податковій службі України запевнили, що платники єдиного податку та групи не зобов'язані використовувати РРО, а для інших представників мікробізнесу будуть запроваджені безкоштовні програмні РРО від ДПС.