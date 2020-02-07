В Україні дороги від снігу чистять більш як 1500 одиниць техніки
Укрінформ
Станом на ранок п'ятниці рух автомобільного транспорту дорогами України забезпечено.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 2 тис. 229 працівників та 1 тис. 585 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, через ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) станом на ранок п'ятниці в Україні залишаються без електропостачання 203 населені пункти у восьми областях.