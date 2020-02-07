У Вінниці відбудеться проща на честь століття Івана Павла ІІ

У Вінниці 22 лютого греко-католики відзначать 100-річчя Папи Римського Івана Павла ІІ Всеукраїнською прощею монашества.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив настоятель Храму Покрова Пресвятої Богородиці (м. Вінниця) отець Григорій Рогацький.

«У Вінниці 22 лютого близько 300 монахів та монахинь Української греко-католицької церкви з різних куточків країни зберуться на велику Всеукраїнську Прощу монашества з нагоди Дня Богопосвячених осіб. Прочани єднаються з народом у пошуку ціннісних орієнтирів у час великих викликів, які нині постали перед світом і нашою державою зокрема», - повідомив отець Рогацький.

За його словами, учасники й учасниці прощі спільною ходою вшанують 100-річчя народження Папи Римського Івана Павла ІІ. Вони покладуть квіти до пам’ятника святому біля Храму Святої Діви Марії Ангельської та виконають спільну молитву за успіх духовних місій у час війни і миру.

Програмою заходу також передбачено лекцію військового капелана, науковця о.Андрія Зелінського про головні аспекти богопосвяченого життя в контексті викликів сучасності, а також виставу аматорського театру «Алетея».

Нагадаємо: Іван Павло ІІ (Кароль Юзеф Войтила) — 264-й Папа Римський і перший в історії Папа-слов'янин. Народився 18 травня 1920 року в Польщі, поблизу Кракова. Іван Павло II перебував на чолі Католицької церкви з 16 жовтня 1978 по 2 квітня 2005-го. Святий Католицької церкви, канонізований 2014 року.