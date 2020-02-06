На Чернігівщині в аварії загинула школярка

У Козелецькому районі Чернігівщини у ДТП потрапили школярі, які сіли на попутку: 14-річна дівчинка загинула, її ровесник із травмами потрапив до лікарні.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Водій легковика підібрав на дорозі двох школярів. Згодом він допустив зіткнення з напівпричепом вантажного автопотягу, у результаті чого одна дитина травмована, інша - загинула", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася 5 лютого близько 15 години на трасі Київ-Чернігів, практично на межі двох областей. Автомобіль ВАЗ-2101, рухаючись у бік Чернігова, зіткнувся з напівпричепом вантажного автопотягу, який стояв на смузі розгону.

Зазначається, що травмованого підлітка госпіталізували до Козелецької райлікарні, 21-річного водія поліція затримала.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове розслідування триває.

Фото: cn.npu.gov.ua