На Чернігівщині в аварії загинула школярка

На Чернігівщині в аварії загинула школярка

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Укрінформ
У Козелецькому районі Чернігівщини у ДТП потрапили школярі, які сіли на попутку: 14-річна дівчинка загинула, її ровесник із травмами потрапив до лікарні.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Водій легковика підібрав на дорозі двох школярів. Згодом він допустив зіткнення з напівпричепом вантажного автопотягу, у результаті чого одна дитина травмована, інша - загинула", - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася 5 лютого близько 15 години на трасі Київ-Чернігів, практично на межі двох областей. Автомобіль ВАЗ-2101, рухаючись у бік Чернігова, зіткнувся з напівпричепом вантажного автопотягу, який стояв на смузі розгону.

Зазначається, що травмованого підлітка госпіталізували до Козелецької райлікарні, 21-річного водія поліція затримала.

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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове розслідування триває.

Фото: cn.npu.gov.ua

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