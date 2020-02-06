В Одесі затримали на хабарі чиновника управління Держпраці

Співробітники Управління СБУ в Одеській області затримали при отриманні хабаря в особливо великих розмірах службовця управління Державної служби України з питань праці в Одеській області. Йому оголошено підозру.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури .

"Прокурори облпрокуратури повідомили про підозру службовій особі управління Держпраці в Одеській області у скоєнні корупційного злочину (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України). З’ясовано, що службовець отримав від одного з підприємців міста неправомірних 1000 доларів США за непроведення перевірки з питань охорони праці щодо допуску найманих працівників до роботи без оформлення відповідних договорів та подальшого непритягнення його адміністративної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ НП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України.