В Одесі затримали на хабарі чиновника управління Держпраці
Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури .
"Прокурори облпрокуратури повідомили про підозру службовій особі управління Держпраці в Одеській області у скоєнні корупційного злочину (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України). З’ясовано, що службовець отримав від одного з підприємців міста неправомірних 1000 доларів США за непроведення перевірки з питань охорони праці щодо допуску найманих працівників до роботи без оформлення відповідних договорів та подальшого непритягнення його адміністративної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ НП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України.