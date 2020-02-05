Посадовець Харківських тепломереж "погорів" на хабарі

Служба безпеки України викрила і затримала за одержання неправомірної вигоди посадовця міського комунального підприємства «Харківські теплові мережі».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Службовець разом з колегами із комунального підприємства та чиновниками районних адміністрацій Харкова налагодив систематичне вимагання та одержання грошей від місцевих мешканців за безперешкодне оформлення і видачу документів, необхідних для встановлення індивідуального опалення. Зокрема, задокументовано, що зловмисник вимагав 55 тисяч гривень з власника житла у багатоквартирному будинку, який планував перейти на автономне опалення. Правоохоронці затримали хабарника у його робочому кабінеті під час одержання першого "траншу" у розмірі 20 тисяч гривень”, - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому службовцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, та обрання йому запобіжного заходу.

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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших посадовців, можливо, причетних до протиправної оборудки, додали в СБУ.

Фото: пресцентр СБУ