Директор лісогосподарства Черкащини отримав 5 років в'язниці за незаконний збут лісу

Лисянський районний суд Черкаської області засудив до п'яти років позбавлення волі ексчиновника, який незаконно продавав дерева цінних порід.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

"Лисянський районний суд Черкаської області визнав фігуранта винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що посадовець організував схему нелегального продажу дерев цінних порід представникам комерційних структур. Чиновник реалізовував лісосировину підприємцям без проведення обов’язкового аукціону та укладення відповідного договору купівлі-продажу.

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У СБУ додали, що правоохоронці задокументували факт незаконного збуту зловмисником 30 кубометрів дубу на суму понад 220 тисяч гривень. Співробітники СБУ затримали посадовця навесні 2017 року під час нелегального відвантаження комерсантам державної деревини.