У Луцьку вночі намагалися демонтувати МАФи на ринку, сталися сутички

У Луцьку вночі сталися сутички між підприємцями Центрального ринку і представниками муніципальної варти, які, демонтуючи торгові місця за рішенням міської ради, пошкодили кілька кіосків.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

"У вівторок, 4 лютого, близько 23 години на лінію 102 служби поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Глушець у Луцьку близько 40 невідомих осіб пошкоджують торговельні контейнери та зносять ринок. На місце події одразу ж прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво поліції області та міста. Попередньо встановлено, що на виконання рішення Луцької міськради співробітники муніципальної варти за допомогою спецтехніки розпочали демонтаж торговельних споруд. Під час цього було пошкоджено декілька торговельних кіосків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протестувальники перекрили рух спецтехніки і демонтаж торговельних кіосків було зупинено. Троє осіб, один з яких є співробітником муніципальної варти, звернулися за допомогою до медиків. Слідчі перевіряють обставини отримання тілесних ушкоджень учасниками події для належної правової кваліфікації.

Слідчі Луцького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна).

За повідомленнями місцевих ЗМІ, зранку підприємці зібралися під стінами Луцької міської ради на знак протесту проти примусового демонтажу.

Раніше, 29 січня, Луцька міська рада припинила комунальному підприємству “Луцькі ринки” право постійного користування земельною ділянкою на ринку “Центральний”. Голова постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, депутат міськради Олександр Козлюк заявив, що комунальне підприємство на ці дії надало лист-згоду, а очищення земельної ділянки біля замку Любарта додасть Луцьку туристичної та інвестиційної привабливості.

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Підприємців попередили, що демонтаж буде здійснюватися департаментом муніципальної варти у присутності поліції. У разі виникнення опору законним вимогам поліції та порушенні громадського порядку, винні будуть притягнені до адміністративної та/або кримінальної відповідальності.

Фото: volynpost.com