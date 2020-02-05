В Україні понад 40 населених пунктів - без світла через негоду

В Україні понад 40 населених пунктів - без світла через негоду

Укрінформ
Через ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) станом на ранок середи в Україні без електропостачання залишається 41 населений пункт у двох областях. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у двох областях, а саме: Одеська – 24, Івано-Франківська - 17", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: Негода в Україні: Аваков не виключає заборону руху транспорту

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-