В Україні понад 40 населених пунктів - без світла через негоду

Через ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) станом на ранок середи в Україні без електропостачання залишається 41 населений пункт у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "У ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у двох областях, а саме: Одеська – 24, Івано-Франківська - 17", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Негода в Україні: Аваков не виключає заборону руху транспорту До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.