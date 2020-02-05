В Україні понад 40 населених пунктів - без світла через негоду
Укрінформ
Через ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) станом на ранок середи в Україні без електропостачання залишається 41 населений пункт у двох областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"У ніч на 5 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 41 населений пункт у двох областях, а саме: Одеська – 24, Івано-Франківська - 17", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.