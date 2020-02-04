Негода в Україні: Аваков допустив заборону на рух транспорту

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не виключає можливість перекриття доріг у зв’язку з погіршенням погодних умов, яке прогнозують найближчими днями.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

За словами міністра, погіршення погоди пов'язано з двома циклонами.

"Наші служби готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на автошляхах у регіонах, де спостерігатиметься ускладнення. Наша задача — спрацювати на попередження можливих наслідків негоди", - сказав він.

Аваков додав, що погіршення погоди — це надзвичайна ситуація для служб, а не для людей.

"Погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого – повинно бути надзвичайною ситуацією для служб. Для людей - це просто зима, хуртовина", - сказав він.

Нагадаємо: у понеділок Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що найближчими днями в Україні прогнозується погіршення погоди, що може призвести до збоїв у роботі транспорту та комунального господарства.