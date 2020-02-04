Постачання газу для Луганської ТЕС триватиме - ОДА

Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай знайшов можливість продовжити постачання газу на Луганську теплову електростанцію.

Про це він розповів на сьогоднішній пресконференції з нагоди 100 днів перебування на посаді очільника області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це величезна проблема. Піднімав це питання перед усіма; дуже довго спілкувався з Прем’єр-міністром і з міністром енергетики Олексієм Оржелем. Я навіть був готовий до того, щоб домовитись з командувачем ООС, щоб у разі, якби хтось захотів перекрити ці вентилі постачання газу, наші військові почали на тій території проводити якісь військові навчання і не допустити туди газовиків. Я готовий був брати на себе таку відповідальність», - зазначив Гайдай.

Він додав, що в разі припинення роботи єдиного в області джерела енергопостачання половина населення області залишалася б без тепла.

На сьогоднішній день є домовленість не відключати від газу теплоелектростанцію, і вже четвертий день газорозподільчі служби її дотримуються.

Як повідомлялося, з 1 липня минулого року Російська Федерація ввела ембарго на постачання вугілля на Луганську ТЕС єдиним можливим залізничним шляхом через окуповану територію, внаслідок чого станцію перевели на споживання газу. Це призвело до швидкого зростання боргів енергетиків перед «Нафтогазом», і останній дав директиву припинити подачу палива на станцію, починаючи з 1 лютого.

Поки цього не сталося, але загроза залишається реальною, що особливо небезпечно з огляду на прогнозоване пониження температури повітря.

На засіданні попереднього уряду 14 серпня 2019 року міністри вирішили, що НАК "Нафтогаз України" повинен з 27 липня 2019 року постачати природний газ на Луганську ТЕС ("ДТЕК Східенерго") по 2895 грн за 1000 куб. м (без ПДВ, транспортування та розподілу). Це значно дешевше ціни для побутових споживачів та інших споживачів за спеціальними цінами.

У "Нафтогазі" заявили, що у серпні збитки від таких поставок складуть 100 млн грн, а з настанням опалювального сезону збитки зростуть до 200-300 млн грн на місяць.

Після цього в уряді заявили, що станція буде отримувати природний газ без застосування регульованої спеціальної ціни. Станція перейшла до роботи одним енергоблоком для зменшення обсягів використання природного газу.

Луганська ТЕС з початку війни перебуває у енергоострові і є єдиним джерелом електроенергії для півночі Луганської області. Проте наразі налагоджена схема альтернативного енергопостачання через мережі обленерго.

Щоб приєднати Луганську ТЕС до єдиної енергосистеми України НЕК "Укренерго" почало будівництво спеціальної підстанції "Кремінська". Будівництво мають завершити 31 травня 2020 року.