СБУ на Прикарпатті запобігла замовному вбивству громадянина ЄС

В Івано-Франківську співробітники СБУ попередили замовне вбивство громадянина однієї з країн Євросоюзу та затримали організаторку злочину.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Оперативники спецслужби отримали інформацію, що іноземка, яка навчається в одному з вишів обласного центру, підшукує виконавця для здійснення вбивства. Правоохоронці встановили, що жінка планує “прибрати” свого колишнього чоловіка. Мотивом стало те, що після розлучення їхня спільна дитина залишилася з батьком, а саму жінку суд зобов’язав сплачувати аліменти. Життя колишнього чоловіка вона оцінила в 4,3 тисячі доларів США. При цьому вбивство мало бути скоєне за кордоном та виглядати як нещасний випадок, що забезпечило б їй алібі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали замовницю та “кілера” у момент передачі авансу - $500 поряд із будинком, де жінка винаймала квартиру.

У межах відкритого кримінального провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України зловмисниці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

Заходи із попередження злочину проводились спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Про затримання іноземної громадянки повідомлено консульство іноземної країни.