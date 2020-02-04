Туалет на вулиці. Коли закарпатські школярі матимуть цивілізовані санітарні умови?

В області досі лишається найбільше в країні шкіл із вуличними вбиральнями – 102

“Це наша ганьба!”, “Наші діти не повинні такого терпіти!”, “Середньовіччя, цього потрібно позбутися негайно!” – подібним є, зазвичай, набір фраз, які ви чуєте, коли бесіда заходить про шкільні вбиральні надворі, якими користуються ще чимало дітей у сільських школах України. Так, усе це відбувається в наші високотехнологічні часи й ніяк цю прикру ситуацію в Україні не побороти.

Мало того, до теми цієї час від часу повертаються — то з метою показати бурхливу діяльність із подолання проблеми вуличних шкільних туалетів, то з метою критики цієї бурхливої діяльності. Але попри все, вуличні вбиральні на подвір'ях закарпатських шкіл таки стоять, туди похмуро чи бігцем тупцяють дітлахи — від молодших і до абітурієнтів. І далі одні чиновники, переймаючись гідністю школяриків, виділяють кошти на зведення та ремонт внутрішніх вбиралень (у країні для цього діє спеціальна програма МОН “Гідність дитини”), а інші, переважно на місцях, ці кошти або не освоюють, або недоосвоюють, або недоремонтовують – і віз лишається майже на тому самому місці.

Востаннє скандал із закарпатськими “середньовічними” шкільними туалетами спалахував минулого тижня, після інтерв'ю міністерки освіти. Відтак, Укрінформ звернувся до Закарпатської ОДА з питаннями про гроші та вуличні шкільні вбиральні. Зокрема, ми хотіли з'ясувати – скільки коштів отримала область на ліквідацію цього “середньовіччя” в минулому та нинішньому роках, скільки на них реконструювали та запланували реконструювати, й коли Закарпаття, нарешті, позбудеться цих вбиралень у дворах.

Офіційні відповіді кореспондентові Укрінформу надала Ганна Сопкова, директорка департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА.

ПРО ГРОШІ: 44+3 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ НА 67 ВБИРАЛЕНЬ

- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1012-р „Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році” Закарпатській області було виділено кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 44 031,0 тисячі гривень для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти.

Відтак, рішенням сесії обласної ради 04.04.2019 № 1422 здійснено розподіл зазначеної суми між бюджетами районів області на умовах співфінансування. Розподіл цієї субвенції здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо використання коштів освітньої субвенції, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 28.01.2019 № 81. За результатами вивчення інформації, поданої керівниками місцевих органів управління освітою, департаментом освіти і науки облдержадміністрації складено перелік закладів освіти, що відповідали критеріям зазначених рекомендацій.

Загалом, у 2019 році кошти освітньої субвенції з державного бюджету отримали 67 закладів загальної середньої освіти в області.

Разом із тим, Ганна Сопкова акцентувала, що використання освітньої субвенції здійснюється на засадах співфінансування з органами місцевого самоврядування. Це співфінансування становило торік 3 837,8 тис. гривень.

Отож, скалькулювавши, можна вирахувати, що на гідність закарпатських школярів, тобто облаштування сучасних вбиралень у школах на Закарпатті, урядом в минулому році було виділено 44 мільйони гривень (плюс 3 млн з місцевих бюджетів).

ЗА 27,8 МЛН ГРИВЕНЬ ЗБУДУВАЛИ 39 ТУАЛЕТІВ

Скільки ж було використано з цієї суми, і скільки, зрештою, вбиралень відремонтували/побудували?

- Із 67 закладів загальної середньої освіти, станом на 1 січня 2020 року, облаштовано внутрішніми вбиральнями 39, – відповіла Ганна Сопкова.

На це, за її інформацією, використано 27 858,2 тис. гривень субвенції, тобто 63,3%. Крім того, у 4 закладах загальної середньої освіти облаштовано вбиральні за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Але у 2020 році будуть продовжені роботи з облаштування вбиралень, розпочаті у 2019 році. Мова йде про 20 закладів освіти. У 18-ти з них це робитимуть за кошти субвенції та співфінансування, в інших двох − тільки за кошти місцевих бюджетів.

ЛІДЕРИ З ОСВОЄННЯ КОШТІВ

Ми поцікавилися також, який із районів області став за підсумками минулого року лідером із використання цих «туалетних» коштів, тобто де саме звели оті гідні вбиральні на державні гроші.

- З метою вивчення питання щодо своєчасного та раціонального використання коштів, якісного облаштування внутрішніми вбиральнями закладів загальної середньої освіти області розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.10.2019 №591 створено фахову робочу групу. Станом на 30 січня 2020 року група здійснила виїзди у Воловецький, Іршавський, Ужгородський, Свалявський, Великоберезнянський і Берегівський райони. Загалом перевіркою охоплено 9 закладів загальної середньої освіти, – поінформувала Ганна Сопкова.

З її слів, стовідсотково або майже стовідсотково освоїли виділені кошти у 2019 році Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Ужгородський та Хустський райони.

Також чиновниця повідомила, що результати вивчення робочою групою своєчасного та раціонального використання коштів щодо якісного облаштування внутрішніми вбиральнями закладів загальної середньої освіти області будуть узагальнені й розглянуті на засіданні колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації у березні 2020 року.

У НОВОМУ РОЦІ НА ВБИРАЛЬНІ ПЕРЕДБАЧЕНО 26 МЛН

Нас також цікавило, скільки ж коштів виділили на вбиральні цьогоріч, чи є вже попередній «список туалетів», які на Закарпатті мають бути відремонтовані/зведені, й де саме?

- У цьому році для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти державою згідно з розпорядженням від 27 листопада 2019 року №1106-р ,,Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” передбачено 26 130,5 тис. гривень, – каже директорка профільного департаменту Закарпатської ОДА.

- Разом з тим, – акцентує Ганна Сопкова, – особливості використання освітньої субвенції за напрямами, визначеними розпорядженням, критерії розподілу цієї субвенції між місцевими бюджетами, порядок та умови погодження Міністерством освіти і науки пропозицій обласних, Київської міської держадміністрацій щодо використання освітньої субвенції затверджуються Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів. Наразі такий Порядок відсутній.

102 ШКОЛИ НА ЗАКАРПАТТІ ДОСІ З СЕРЕДНЬОВІЧНИМИ ТУАЛЕТАМИ

А тим часом, за даними департаменту освіти ЗОДА, сьогодні облаштування внутрішніми вбиральнями потребують ще 102 заклади загальної середньої освіти області.

Ми відтак поцікавилися, які з районів Закарпатської області мають наразі найбільше вуличних туалетів.

- Найбільша кількість зовнішніх вбиралень, які потрібно облаштувати у 2020 році, у Мукачівському районі – 27, другий за кількістю — Великоберезнянський район, тут є 17 закладів освіти із туалетами надворі, з яких п’ять — початкові школи з кількістю учнів до 20. Велика цифра також у Хустському районі (17 закладів) та Рахівському – 13. Менше у Тячівському (10 шкіл) та Виноградівському (8 шкіл) районах, – пояснила чиновниця.

Крім цього, зазначила пані Сопкова, в області функціонують заклади загальної середньої освіти, які для організації освітнього процесу використовують кілька корпусів. В окремих корпусах також відсутні внутрішні вбиральні.

ОБЛАСНИЙ “ДЕДЛАЙН” ЩОДО ЗОВНІШНІХ УБИРАЛЕНЬ — 15 СЕРПНЯ 2020 РОКУ

Пані Ганна Сопкова також повідомила цікаву деталь. Виявляється, в області визначено своєрідний дедлайн щодо зовнішніх убиралень — до 15 серпня 2020 року їх не повинно бути.

- 14 січня 2020 року в.о. голови облдержадміністрації Олексієм Гетманенком проведено селекторну нараду, за результатами якої зобов’язано райони та ОТГ області до 15 серпня 2020 року забезпечити внутрішніми вбиральнями усі заклади загальної середньої освіти, де вони відсутні, використовуючи для цього кошти залишків освітньої субвенції та кошти місцевих бюджетів, – повідомила вона.

У департаменті додатково інформують, що законодавством передбачено відповідальність голів райдержадміністрацій, ОТГ, районних рад як засновників за формування мережі закладів освіти, за утримання і розвиток кожного із закладів освіти, безпеку життєдіяльності учнів та педагогічних працівників, зміцнення матеріально-технічної бази, господарське обслуговування, належне функціонування закладів освіти. Крім того, статтею 26 Закону України „Про освіту” передбачено персональну відповідальність керівника закладу освіти за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Тетяна Когутич, Ужгород