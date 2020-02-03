На Дніпропетровщині автобус з дітьми потрапив у ДТП через раптову смерть водія

У Кам'янському на Дніпропетровщині сталася аварія за участю автобуса з дітьми через смерть водія за кермом.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Facebook.

"3 лютого близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП, яке сталося на перехресті пр. Аношкіна та пр. Т.Г.Шевченка. За попередніми даними, 68-річному водієві стало погано під час руху, він не впорався з керуванням та в’їхав у металеве огородження. Чоловік помер ще до приїзду швидкої допомоги", - поінформували в поліції.

За даними правоохоронців, у салоні мікроавтобуса знаходилось 20 дітей та троє дорослих. Ніхто із пасажирів не постраждав.

Поліція розпочала кримінальні провадження за ст. 115 (природня смерть) та ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.