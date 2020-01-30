У Сумах маршрутка з пасажирами в'їхала у стовп, 10 постраждалих

У Сумах маршрутний автобус врізався в електроопору, у результаті постраждали 10 пасажирів.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 08:40 на перехресті вулиць Реміснича та Курська, повідомили у поліції Сумської області.

“Через несприятливі погодні умови водій маршрутного автобуса «Суми-Кровне» допустив зіткнення з опорою електромережі. Попередньо, в результаті аварії постраждали десятеро пасажирів”, - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала та працює слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції, проводиться огляд місця аварії та документування факту ДТП. За висновками попередньої перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення, додали в поліції.

Фото: ВсіСумиПанорама