У Сумах маршрутка з пасажирами в'їхала у стовп, 10 постраждалих
Укрінформ
У Сумах маршрутний автобус врізався в електроопору, у результаті постраждали 10 пасажирів.
Дорожньо-транспортна пригода сталася о 08:40 на перехресті вулиць Реміснича та Курська, повідомили у поліції Сумської області.
“Через несприятливі погодні умови водій маршрутного автобуса «Суми-Кровне» допустив зіткнення з опорою електромережі. Попередньо, в результаті аварії постраждали десятеро пасажирів”, - йдеться у повідомленні.
На місце події виїхала та працює слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції, проводиться огляд місця аварії та документування факту ДТП. За висновками попередньої перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення, додали в поліції.
Фото: ВсіСумиПанорама