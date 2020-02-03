В Одесі горіла п’ятиповерхівка, троє загиблих

В Одесі горіла п’ятиповерхівка, троє загиблих

Укрінформ
У ніч на понеділок в Одесі сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинули троє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"3 лютого о 04 год. 23 хв. у Суворовському районі м. Одеса у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб. О 04 год. 52 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 15 м2", - йдеться у повідомленні. 

Причина пожежі встановлюється.

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На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Одеській області.

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