В Одесі горіла п’ятиповерхівка, троє загиблих

У ніч на понеділок в Одесі сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинули троє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. "3 лютого о 04 год. 23 хв. у Суворовському районі м. Одеса у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб. О 04 год. 52 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 15 м2", - йдеться у повідомленні. Причина пожежі встановлюється. Читайте також: На Закарпатті згоріла церква На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Одеській області.