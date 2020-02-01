На Житомирщині затримали лікаря, який вимагав хабар у ветерана ООС
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
“Правоохоронці задокументували протиправні дії 33-річного лікаря та затримали його відразу після отримання неправомірної вигоди у розмірі тисячі доларів США у службовому кабінеті. Наразі тривають слідчі дії. Гроші вилучено”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, затримання проводили слідчі Головного управління Нацполіції спільно з працівниками УСБУ в області під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирщини.
Попередня кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).
За ці протиправні дії визначено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Фото: npu.gov.ua