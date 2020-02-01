На Житомирщині затримали лікаря, який вимагав хабар у ветерана ООС

Члена військово-лікарської комісії військового шпиталю затримали за вимагання грошей в пораненого учасника операції Об’єднаних сил - за сприяння у призначенні групи інвалідності.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

“Правоохоронці задокументували протиправні дії 33-річного лікаря та затримали його відразу після отримання неправомірної вигоди у розмірі тисячі доларів США у службовому кабінеті. Наразі тривають слідчі дії. Гроші вилучено”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, затримання проводили слідчі Головного управління Нацполіції спільно з працівниками УСБУ в області під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирщини.

Попередня кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

За ці протиправні дії визначено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Фото: npu.gov.ua