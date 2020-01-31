На Запоріжжі від туберкульозу померла школярка

У Запорізькій області в місті Кам’янка-Дніпровська від туберкульозу померла учениця другого класу.

Батьки інших дітей налякані, адже карантин в школі не оголосили, від чого померла дитина дізнались випадково.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учениця другого класу Кам’янсько-Дніпровської загальноосвітньої школи №3 померла ще в грудні 2019 року, але від чого саме — стало відомо лише зараз. Батьки інших учнів запевняють: спершу їм говорили, що у дівчини відмовили нирки, потім були чутки про менінгіт і врешті — виявився туберкульоз.

«Батьки звернулись до сімейного лікаря, далі почалось обстеження. Дитину забрали в стаціонар, де за декілька днів вона померла. До того вона відвідувала школу. З цього приводу департаментом охорони здоров’я ОДА проводиться перевірка», - говорить начальник відділу охорони дитинства і материнства департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Євгенія Рубанова.

Як пояснює дитячий лікар-інфекціоніст ЦРЛ Кам’янки-Дніпровської Ірина Миронова, без додаткових обстежень туберкульоз діагностувати не могли, тож писали «запалення легенів». За її словами, дівчинку в непритомному стані до районної лікарні принесла мати. Її стан стабілізували, але встановити точний діагноз мали в Запоріжжі.

Вже під час обстеження з’ясувалось, що в дівчинки туберкульозний менінгіт.

У родині є ще троє дітей, один з братів навчається в цій самій школі у 6-му класі. Через смерть сестри хлопця перевели на індивідуальне навчання, хоча, за словами медиків, він абсолютно здоровий.

«Ми обстежили всю родину, і той хлопець, який в школі має бути на даний час, він здоровий, рентген в нього нормальний, нормальна туберкулінова проба…. Це абсолютно незаразна форма туберкульозу (туберкульозний менінгіт — ред.). Тому мова про дезінфекцію чи карантин в навчальному закладі йти не може», - запевнила завідувачка дитячим відділенням обласного тубдиспансеру Людмила Чернишова.

Тож в навчальному закладі карантин наразі не оголошено. Керівництво школи самостійно, двічі на тиждень дезінфікує кабінети та коридори, кварцує класи.

Мати померлої дівчини разом з двома іншими дітьми на обстеженні в обласному тубдиспансері. В смерті доньки звинувачує лікарів, які, за її словами, запізно поставили діагноз.

У той же час, батьки учнів школи №3 чекають на офіційні пояснення та серйозні протиепідемічні заходи, які мають бути проведені в школі. Після смерті другокласниці 80% учнів школи вакцинували, решті — не вистачило туберкуліну.