У Нацкорпусі заперечують причетність до вибуху та стрілянини у Харкові

Партія "Національний корпус" не має ніякого відношення до подій 30 січня у Харкові - бійки та вибуху біля Будинку дитини.

Так сказала кореспонденту Укрінформу секретар міської організації партії "Національний корпус" Анастасія Русанова.

"Партія не має ніякого відношення до бійки та вибуху біля Будинку дитини. Інформація, яка розповсюджується у ЗМІ та деякими працівниками правоохоронних органів, недостовірна", - зазначила Русанова.

За її словами, якщо на місці події помічено декого з активістів, то це їхній особистий вибір.

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня о 13:30 у Харкові до поліції надійшло повідомлення, що біля обласного Будинку дитини №2 по вулиці Кузнецькій пролунали постріли та вибух. Зі слів очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може перебувати постраждалий. У місті та області ввели поліцейську операцію "Сирена".

За словами заступника начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Чижа, попередньо встановлено, що у ході конфлікту невідомі застосовували гранату РГД-5 та зброю травматичного типу. За попередніми даними, постраждалих немає.

Слідчі внесли інформацію про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

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Тим часом, у мережу виклали кадри стрілянини з вибухом у Харкові. На відео видно кількох молодиків, які приїхали на авто білого кольору і підійшли до іншої групи людей. Після короткої розмови між ними почалася бійка. Потім на місце події підійшла ще одна група людей, у чорному одязі, котрі теж взяли участь у бійці. Після цього пролунав вибух, і учасники бійки втекли з місця події. У соцмережах також повідомляли, що нібито у бійці брали участь члени Нацкорпусу та люди з оточення такого собі "авторитета" Манукяна, і гранату кинули саме "спортсмени" цієї людини.

Також на відео на місці події за одягом нібито впізнали активіста Нацкорпусу Сергія Величко.