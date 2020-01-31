У Нацкорпусі заперечують причетність до вибуху та стрілянини у Харкові
Так сказала кореспонденту Укрінформу секретар міської організації партії "Національний корпус" Анастасія Русанова.
"Партія не має ніякого відношення до бійки та вибуху біля Будинку дитини. Інформація, яка розповсюджується у ЗМІ та деякими працівниками правоохоронних органів, недостовірна", - зазначила Русанова.
За її словами, якщо на місці події помічено декого з активістів, то це їхній особистий вибір.
Як повідомляв Укрінформ, 30 січня о 13:30 у Харкові до поліції надійшло повідомлення, що біля обласного Будинку дитини №2 по вулиці Кузнецькій пролунали постріли та вибух. Зі слів очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може перебувати постраждалий. У місті та області ввели поліцейську операцію "Сирена".
За словами заступника начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Чижа, попередньо встановлено, що у ході конфлікту невідомі застосовували гранату РГД-5 та зброю травматичного типу. За попередніми даними, постраждалих немає.
Слідчі внесли інформацію про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Тим часом, у мережу виклали кадри стрілянини з вибухом у Харкові. На відео видно кількох молодиків, які приїхали на авто білого кольору і підійшли до іншої групи людей. Після короткої розмови між ними почалася бійка. Потім на місце події підійшла ще одна група людей, у чорному одязі, котрі теж взяли участь у бійці. Після цього пролунав вибух, і учасники бійки втекли з місця події. У соцмережах також повідомляли, що нібито у бійці брали участь члени Нацкорпусу та люди з оточення такого собі "авторитета" Манукяна, і гранату кинули саме "спортсмени" цієї людини.
Також на відео на місці події за одягом нібито впізнали активіста Нацкорпусу Сергія Величко.