Стрілянина та вибух у Харкові: поліція розкрила деталі

У конфлікті за стріляниною у Шевченківському районі Харкова невідомі застосовували гранату та зброю травматичного типу.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області з посиланням на заступника начальника поліцейського главку Сергія Чижа.

"Поліцейські попередньо з’ясували, що між невстановленими особами стався конфлікт із застосуванням гранати та зброї травматичного типу", - зазначив Сергій Чиж.

Він додав, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Зараз експерти проводять збір речових доказів, співробітники слідчо-оперативних груп опитують свідків події, а також мешканців прилеглих будинків, вилучають та опрацьовують записи з камер відеоспостреження", - додав Чиж.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України з санкцією від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі поліцією вживаються заходи по встановленню всіх обставин події. Оголошено спецоперацію "Сирена".

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня о 13:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Кузнецькій пролунали постріли та вибух.