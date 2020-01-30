Стрілянина та вибух у Харкові: поліція розкрила деталі
Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області з посиланням на заступника начальника поліцейського главку Сергія Чижа.
"Поліцейські попередньо з’ясували, що між невстановленими особами стався конфлікт із застосуванням гранати та зброї травматичного типу", - зазначив Сергій Чиж.
Він додав, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.
"Зараз експерти проводять збір речових доказів, співробітники слідчо-оперативних груп опитують свідків події, а також мешканців прилеглих будинків, вилучають та опрацьовують записи з камер відеоспостреження", - додав Чиж.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України з санкцією від 3 до 7 років позбавлення волі.
Наразі поліцією вживаються заходи по встановленню всіх обставин події. Оголошено спецоперацію "Сирена".
Як повідомляв Укрінформ, 30 січня о 13:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що біля будинку по вулиці Кузнецькій пролунали постріли та вибух.