У Харкові - стрілянина та вибух, оголосили операцію “Сирена”
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Укрінформ
По Харкову та області ввели поліцейську операцію “Сирена” через стрілянину та вибух у місті.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
“30 січня о 13:30 від оператора “102” до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля будинку по вулиці Кузнецькій кілька хвилин тому пролунали постріли та вибух”, - йдеться у повідомлення.
Зараз поліцією проводиться огляд місця події та вживаються заходи для встановлення місцезнаходження авто.