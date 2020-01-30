У Харкові - стрілянина та вибух, оголосили операцію “Сирена”

По Харкову та області ввели поліцейську операцію “Сирена” через стрілянину та вибух у місті.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“30 січня о 13:30 від оператора “102” до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що біля будинку по вулиці Кузнецькій кілька хвилин тому пролунали постріли та вибух”, - йдеться у повідомлення.

За адресою виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, Шевченківського відділу поліції, слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного управління. Читайте також: Затримали бойовика "ДНР", який у Києві стріляв у поліцейських Зі слів очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може знаходитись постраждалий.

Зараз поліцією проводиться огляд місця події та вживаються заходи для встановлення місцезнаходження авто.