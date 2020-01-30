Останній день січня буде з дощем і снігом, вдень до +8°

В Україні 31 січня очікується мокрий сніг, температура вдень у більшості регіонів становитиме 1-8° тепла, у Карпатах хуртовина, 0-5° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"31 січня в Україні хмарно. Вночі в західних, Чернігівській та Сумській областях, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликий, в західній частині помірний мокрий сніг та дощ. На півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині до 8°.В Карпатах вночі помірний, вдень значний сніг, хуртовина; температура протягом доби 0-5° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві 31 січня буде хмарно. Вранці та вдень можливий невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла. У Київській області вранці та вдень невеликий мокрий сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

1 лютого в Україні хмарно з проясненнями, невеликі дощі, вночі з мокрим снігом. 2 лютого невеликі, у західних, вдень у більшості центральних областей та на півночі Лівобережжя помірні дощі. На півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні на дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях, 2 лютого в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1 лютого близько 0°, 2 лютого 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла, у західних, 2 лютого і у південних областях 6-11°. В Карпатах 1 лютого невеликі, 2 лютого помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві і столичному регіоні хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, 1 лютого вночі з мокрим снігом. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, 2 лютого пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1 лютого близько 0°, 2 лютого 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла.

3-4 лютого в Україні часом невеликі та помірні опади, вночі у більшості північних, центральних та південних областей без опадів. Температура вночі та вдень 0-5° тепла, на півдні вдень до 8° тепла, вночі 4 лютого в Україні від 3° тепла до 3° морозу.

У Києві і Київській області вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вночі 4 лютого від 3° тепла до 2° морозу.