Негода в Україні: синоптики прогнозують сніг з дощем і штормовий вітер

В Україні у четвер очікується дощ та мокрий сніг, пориви вітру до 20 м/с, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі дощ та мокрий сніг, у західних та північних областях місцями налипання мокрого снігу, вдень невеликий мокрий сніг, на Чернігівщині та Сумщині протягом доби значний мокрий сніг, хуртовини; лише у південних та східних областях вдень без опадів. Уночі на дорогах північної половини країни ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла; у Карпатах протягом доби 2-7° морозу.

У Києві та області 30 січня вночі мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; вдень невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла, на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, 31 січня в західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях невеликі, вдень в західній частині країни помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу; 1 лютого в Україні невеликі опади. На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень 31 січня в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, 1 лютого на крайньому заході до 5° тепла; вдень 0-5° тепла, у південній частині, 1 лютого і в західних областях 4-9° тепла.

У Карпатах 31 січня вночі помірний, вдень значний, 1 лютого невеликий сніг; температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У столичному регіоні 31 січня - 1 лютого часом невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Синоптики 2-3 лютого прогнозують в Україні невеликі та помірні дощі, подекуди з мокрим снігом, лише вночі 2 лютого у південній та східній частинах країни без опадів. Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень 2 лютого 2-8°, на півдні до 12° тепла.

На Київщині 2 лютого очікується помірний дощ; 3 лютого невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень 2 лютого 3-8°.