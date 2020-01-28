У Шостці попрощаються із загиблим на Донбасі бійцем

У вівторок, 28 січня, у місті Шостка Сумської області попрощаються із загиблим в зоні проведення ООС бійцем Антоном Хобою. Віддати шану йому можна буде біля Центру культури і дозвілля.

Про це у Facebook повідомив мер Шостки Микола Нога.

"Траурна церемонія прощання відбудеться 28.01.20 р. в центрі міста біля ЦКіД (вул.Садовий Бульвар,13) об 11.00", - написав Нога.

Міський голова також повідомив, що 28 січня у Шостці оголошено днем трауру.

На будівлях підприємств, установ, організацій міста приспущено Державний прапор України з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста, незалежно від форм власності, обмежено використання музики та проведення розважальних заходів.

27-річний Антон Хоба пішов захищати Україну добровольцем. На передовій він був з 2014 року. У званні старшого сержанта обіймав посаду командира інженерно-саперного відділення військової частини А 1376.